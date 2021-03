Programas de control de la coccidiosis basados en pronutrientes optimizadores intestinales

David Díez Arias

Veterinary Manager – Biovet S.A. Laboratories

1. La coccidiosis aviar y su impacto económico

La coccidiosis aviar es una enfermedad parasitaria de importancia mundial en avicultura por sus efectos negativos en la producción y su dificultad en cuanto a control y prevención. Esta patología está causada por diferentes especies del género Eimeria, que son protozoos intracelulares obligados, los cuales se replican en el epitelio intestinal de las aves. En esta localización causan daño tisular, alterando la absorción de nutrientes y produciendo enteritis y diarrea de diferentes grados, así como un notable descenso de las producciones.

De entre las siete especies de Eimeria que pueden afectar a pollos y gallinas en cría industrial, algunas de las más comunes observadas en campo en Perú son E. acervulina y E. maxima, que afectan el intestino delgado, y E. tenella que afecta el área cecal. La prevalencia de esta enfermedad es muy elevada en el país, sobre todo en la región de la costa, donde las condiciones de humedad y temperatura son muy favorables para el desarrollo de coccidia, así como de su vector, el escarabajo Alphitobious.

En su forma clínica, la coccidiosis es una de las principales causas de retraso en el crecimiento, mala conversión alimenticia y alta mortalidad en la cría intensiva de broilers, la recría de pollitas y en reproductoras. Además, las infestaciones subclínicas colaboran aumentando el impacto económico de la enfermedad, siendo su diagnóstico complicado y erróneo en numerosas ocasiones, y actuando como factor predisponente para otras enfermedades como la enteritis necrótica.

2. Programas de prevención y control

Dado que la coccidiosis que afecta a la práctica totalidad de granjas en algún momento del año y tiene un gran impacto económico, es frecuente utilizar programas anticoccidiales de manera sistemática para prevenir esta enfermedad.

Desde mediados del pasado siglo, la prevención de la coccidiosis en pollos de engorde se ha realizado a base de coccidiostatos, sintéticos o ionóforos, incluidos en el alimento. Estos productos actúan directamente sobre el parásito, limitando su desarrollo y bloqueando su ciclo reproductivo, de manera que previenen el daño en la mucosa digestiva.

La acción directa de estas sustancias sobre los coccidios ha hecho que estos parásitos desarrollen rápidas resistencias, por lo que es usual actualmente utilizarlos en programas de rotación, ya sean completos o duales (shuttle). En los primeros, se cambia a un producto diferente o a una combinación de productos después del ciclo de producción de una parvada; mientras que en los programas duales se alternan distintos coccidiostatos según la fase del ciclo.

Además del desarrollo de resistencias, algunos coccidiostatos presentan otros inconvenientes, como la presencia de residuos en carne y otros productos o, en el caso de la nicarbacina, hepatotoxicidad y menor resistencia de las aves al estrés calórico. Existe una tendencia a la limitación de los coccidiostatos, como ya ocurre en la Unión Europea o Estados Unidos. Sin embargo, pese a que aun muchos están permitidos, importantes productores avícolas se suman a la tendencia de limitar su uso debido a todas estas desventajas que presentan, y también para ganar terreno en el comercio internacional, y adaptarse a nuevas tendencias de mercado, ya que parte de los consumidores prefieren productos “verdes”, es decir, con menos antibióticos o de tipo campero.

3. Estimulación de la inmunidad local del intestino mediante moléculas naturales

La tendencia creciente del mercado hacia el consumo de productos alimenticios naturales, la pérdida de eficacia de soluciones tradicionales, y las limitaciones legales, han promovido el desarrollo de soluciones naturales en base de pronutrientes optimizadores intestinales, que permiten reemplazar los coccidiostatos.

Los pronutrientes son moléculas activas de origen botánico capaces de estimular el funcionamiento de las células animales para mejorar la fisiología de los órganos y, de esta manera, mejorar los índices productivos y la resistencia natural de las aves frente a infecciones y parasitosis.

Los pronutrientes optimizadores intestinales son moléculas activas que promueven la actividad del sistema inmune local del intestino.

Estas moléculas inducen la expresión de genes relacionados con la síntesis de interleucinas esenciales en las reacciones anti-Eimeria, como la IL-1, IL-12 e IL-18. Este incremento en las síntesis de interleucinas potencia la inmunidad local del intestino, y dificulta que los esporozoítos completen su ciclo, evitando así, la aparición de sintomatología de la enfermedad.

Como estas moléculas no actúan directamente sobre el parásito, sino que estimulan la fisiología propia del animal, no crean resistencias y pueden administrarse en programas continuos. Además, no dejan residuos en los productos y no requieren período de retirada.

En ocasiones, en programas combinados se utilizan coccidiostatos químicos en programas duales junto con pronutrientes optimizadores intestinales, y es habitual que estos finalmente se acaben administrando solos tras reducir los químicos progresivamente.

4. Estudios de campo avalan la eficacia de los pronutrientes optimizadores intestinales

El efecto positivo de los pronutrientes optimizadores intestinales sobre la inmunidad del intestino y, por tanto, en el control de la coccidiosis, ha sido testado en múltiples ensayos alrededor del mundo, siempre siguiendo la metodología científica. En ellos, se ve relejado que los pronutrientes optimizadores intestinales confieren a las aves una protección eficaz frente a la coccidiosis.

En un ensayo llevado a cabo en Asia, se evaluó el efecto de los pronutrientes en comparación con el uso de coccidiostatos químicos e ionóforos (maduramicina y nicarbazina), mediante el análisis del rendimiento productivo, lesiones y recuento de ooquistes en aves infectadas artificialmente con ooquistes de E. tenella a los 16 días.

En los resultados, se pudo observar que el grupo suplementado con pronutrientes optimizadores intestinales obtuvo una ganancia de peso mejor respecto al grupo con coccidiostatos, y un mejor índice de conversión comparado con el grupo control y el grupo con coccidiostatos (Ver gráfico 1). Además, las lesiones cecales fueron significativamente más leves, y desaparecieron más rápido que en los otros lotes (Ver gráfico 2), y el recuento de ooquistes fue menor, y disminuye más marcadamente en el grupo suplementado con pronutrientes (Ver gráfico 3). Esto supone una mayor protección frente a la coccidiosis que la proporcionada por los coccidiostatos, ya que las aves tienen menos lesiones y menor capacidad para diseminar la infestación al excretar menor número de ooquistes.

5. Conclusión

La coccidiosis es una de las enfermedades avícolas más prevalentes y complejas de controlar, dados los numerosos factores predisponentes que pueden desencadenarla.

En Perú, la zona de la costa presenta prevalencias elevadas de esta enfermedad, donde las especies principales implicadas son: E. acervulina, E. máxima y E. tenella.

Los programas tradicionales de prevención basados en el uso de coccidiostatos químicos e ionóforos, han demostrado ser insuficientes. Por un lado, generan resistencias rápidamente y requieren la implementación de programas de rotación relativamente complejos con el fin de minimizarlas y, por otro lado, la tendencia global en la actualidad es reducir el uso de este tipo de sustancias en alimentación animal.

Por eso, la aparición de alternativas como los pronutrientes optimizadores intestinales ha supuesto un gran avance para la industria avícola. Diversos estudios de campo bajo diferentes condiciones avalan los efectos beneficiosos de la adición de pronutrientes en la dieta, que permiten prevenir los efectos negativos de la coccidiosis de manera natural, a través de la activación de la inmunidad intestinal del animal, sin generar residuos ni promover la aparición de resistencias.

En resumen, estos pronutrientes optimizadores intestinales representan una solución eficaz para el control de la coccidiosis en explotaciones avícolas, ya que se ha demostrado que logran reducir drásticamente las lesiones por coccidia y el recuento de ooquistes, y simultáneamente mejorar la conversión alimenticia en un 1.35%, y el peso en 2.88%.