Aprendizajes claves sobre las campañas de vacunación contra la influenza aviar

Para elaborar una estrategia exitosa de vacunación contra la influenza aviar, debemos conocer qué planes se estructuraron en los distintos países en donde este virus golpeó antes y, de esta manera, considerar los aprendizajes claves que nos ha dejado el tratamiento previo al virus H5N1 de linaje asiático:

La deriva antigénica ocurre con todos los virus de Influenza aviar (AIV) y puede reducir la efectividad de la vacunación con el tiempo. Es esencial utilizar cepas vacunales con cantidades suficientes de antígenos que coincidan con las cepas circulantes del virus.

La vacunación reduce sólo parcialmente la diseminación viral y puede promover la aparición de nuevas variantes, especialmente si no se lleva a cabo correctamente, dependiendo de la elección de vacuna, modo y frecuencia de administración.

La vacunación por sí sola no puede eliminar el virus y solo debe ser parte de un programa de control integrado de acuerdo con cada realidad y adaptado a las condiciones locales.

Es difícil mantener un alto nivel de inmunidad en las aves vacunadas especialmente a niveles de producción pequeña y de traspatio. Por lo que es importante el monitoreo serológico.

La vacunación es costosa debido a la necesidad de llevar a cabo una vigilancia posterior a la vacunación y debe ser de alta calidad para controlar la efectividad de la vacunación, y antigénicas de las vacunas empleadas.

En algunos países las vacunas contra AIV fueron ineficaces por la selección deficiente de las cepas vacunales frente al desafío de campo.

Las vacunaciones pueden fracasar si no se tiene suficientes vacunas de refuerzo.

Es importante contar con un buen calendario de vacunación y apoyo técnico.

Las aves de corral o traspatio son extremadamente difíciles de controlar y la vacunación es extremadamente costosa, por lo tanto, no se debe iniciar la vacunación si no se puede garantizar la financiación adecuada para la preparación, implementación y seguimiento de las vacunaciones. Como regla general, no se recomienda vacunar aves de traspatio ya que mantener niveles adecuados de inmunidad es extremadamente difícil.

Las prácticas de vacunación deficientes, la cobertura de vacunación insuficiente y la falta de seguimiento posterior a la vacunación como se ve a menudo en los países en desarrollo pueden contribuir a una situación endémica y la aparición de nuevas cepas variantes.

Por lo expuesto, para alcanzar el éxito en la fase de vacunación contra la influenza aviar H5N1, que está próxima a iniciar, es sumamente importante considerar los aprendizajes claves citados en este informe técnico. (Fuente: Farvet)