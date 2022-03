Bolivia: avicultores solicitan que su Gobierno importe maíz para garantizar la producción de pollo

Fuente: Eju

El sector de avicultores de Santa Cruz, en Bolivia, solicitó a su Gobierno importar maíz con el fin de garantizar la producción de carne de pollo y huevo, ante la escasez del insumo y el racionamiento del producto por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

“La situación es de extrema urgencia, porque no tenemos maíz desde la segunda mitad de diciembre. Vamos casi tres meses pagando un maíz caro. Los costos se han elevado y al momento la avicultura nacional está perdiendo aproximadamente Bs 60 millones al mes en el sector de engorde y unos Bs 11 millones en el sector del huevo”, informó Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores (ADA) de Santa Cruz.

Castro indicó que el sector, al cual representa, no puede importar por su cuenta, debido a que no cuenta con la infraestructura de almacenamiento masivo y porque quedó descapitalizado por la pandemia y el incremento de precios del insumo. Pese a estas condiciones, si persiste la escasez en el mercado, hará las gestiones para conseguir crédito y comprar el insumo en el exterior.

El encarecimiento del costo de maíz y sorgo se debe a la escasez provocada por condiciones climáticas adversas en la campaña de invierno, cuando se registró una sequía prolongada y heladas que dejaron pérdidas considerables.

De acuerdo con ello, Castro explicó que la oferta de maíz baja en diciembre, enero y febrero, meses en los que Emapa debe completar la demanda con el grano acopiado. Sin embargo, la empresa estatal no tendría un “stock mínimo” para cumplir con ese fin. “Emapa no está cumpliendo” con la provisión del grano. “Si bien antes cumplía en cantidad, pero no en tiempo; hoy en día no cumple ni en cantidad ni en tiempo”, sostuvo Castro.

“La situación es tal que ellos han tenido que racionalizar las entregas y hoy en día cada productor está recibiendo como máximo 30 toneladas por mes, una cantidad que solo alcanza para 15.000 pollos”, detalló Castro, quien consideró que con esos volúmenes solo se abastece como máximo el 40% del requerimiento nacional del sector avicultor.

De mantenerse esta situación, indicó, los más afectados serán los pequeños avicultores, que “no tienen la espalda económica para resistir” el incremento de precios del maíz, se reducirá la oferta avícola y se incrementarán los precios de la carne de pollo.