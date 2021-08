España: investigarán el papel de la microbiota de las aves frente a la gripe aviar

El “Proyecto INFLUOMA” investigará la influencia de la microbiota en la susceptibilidad de las aves a los virus de influenza aviar y permitirá conocer las claves para una mejor prevención de brotes en granjas avícolas

INFLUOMA, tiene como objetivo la aproximación experimental a la interacción de la microbiota intestinal y respiratoria de aves domésticas y silvestres con la infección por virus de influenza aviar”, que ha sido propuesto para financiación por la convocatoria de 2020 del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, será estudiar cómo las diferencias en la composición de la microbiota entre las razas de pollos de engorde y entre los gorriones domésticos urbanos y rurales afectan al desarrollo de la infección por VIA.

El Proyecto INFLUOMA será liderado por las investigadoras Ursula Höfle y María Isabel G. Fernández de Mera, del Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM), en coordinación con el Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña (IRTA-CReSA) y el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER). Las tres instituciones llevan diez años colaborando en la investigación sobre el virus de la influenza aviar.

En general, el Proyecto INFLUOMA investigará como la microbiota influye en la susceptibilidad de aves silvestres y domésticos a los virus de influenza aviar (VIA). Se basa en hallazgos anteriores, que incluyen el hecho de que aves silvestres infectadas con VIA también portan otros patógenos como Salmonella o Micobacterium avium, cuya coinfección puede tener distintos efectos; que las aves silvestres que viven en granjas proporcionan conexión de éstas con otras granjas y zonas húmedas y que hay diferencias individuales en la susceptibilidad de aves domésticas a la infección con VIA de alta patogenicidad.

En el Proyecto INFLUOMA, los investigadores combinarán estudios en aves silvestres (aves acuáticas y gorriones) y domésticas (broiler de crecimiento rápido y lento en régimen industrial y ecológico en el medio natural) y experimentos de laboratorio. Por un lado, utilizarán tecnología de seguimiento por satélite novedosa en un modelo de aves acuáticas silvestres, la gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus), para evaluar el efecto de la infección de VIA en combinación con otros patógenos sobre su movilidad.

Por otro lado, utilizarán una combinación de análisis de muestras de campo y experimentos de laboratorio para estudiar si el efecto de la microbiota, supeditada al ambiente rural o urbano en el que viven gorriones, condiciona su susceptibilidad a la infección por un VIA. Finalmente estudiarán experimentalmente cómo la composición de la microbiota del broiler de crecimiento rápido y lento afecta su susceptibilidad a los VIA.

«Estos estudios permitirán revelar claves para una mejor prevención de brotes de VIA en granjas avícolas y nos ayudarán al mismo tiempo como modelo para entender mejor cómo los cambios drásticos actuales en el clima y en los ambientes en los que habitan las aves silvestres y domésticas, y sobre todo su dieta, influyen en la transmisión y el desenlace de enfermedades infecciosas», concluyen los investigadores.

La microbiota comensal juega un papel importante en la salud, pudiendo ser parte de la defensa contra patógenos o, por el contrario, promover infecciones. La composición del microbioma varía según la especie, la dieta y el hábitat, y se ve alterada durante las infecciones, como ocurre en el caso de los virus de influenza aviar (VIA).