La Conferencia de Ideas de Alltech ONE fue inaugurada con un contenido único sobre los agronegocios

El encuentro virtual de la industria agropecuaria global reúne a participantes de 99 países

La Conferencia de Ideas de Alltech ONE fue inaugurada hoy de manera virtual, reuniendo a líderes de opinión y agentes de cambio para abordar el poder de la ciencia, la sostenibilidad y dar a conocer historias de éxito. Ahora en su 37º edición, el evento insignia de Alltech continúa siendo un referente invaluable para la industria agropecuaria, al ofrecer un contenido inigualable e ideas innovadoras, así como la inspiración y la motivación de expositores de primer nivel. Los asistentes de 99 países tendrán acceso a una plataforma virtual que ofrecerá sesiones foco bajo demanda, conferencias magistrales vía streaming, talleres en vivo y la posibilidad de acceder a una red de contactos interactiva (que permitirá a los participantes conectarse con colegas de todo el mundo).

“Nos encontramos en el inicio de un nuevo escenario, y no creo que sea algo nuevo solo para Alltech. Considero que es una nueva etapa de crecimiento para el sector de la agroalimentación, que será liderada por una visión innovadora”, señaló el Dr. Mark Lyons, presidente y CEO de Alltech, durante el discurso de apertura del evento. “Queremos ofrecer soluciones más inteligentes y sostenibles para nuestros clientes y para toda la industria agropecuaria”.

Anna Rosling Rönnlund (vicepresidenta y jefa de diseño y experiencia de usuario de Gapminder, y coautora del bestseller ‘Factfulness: Diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas’) fue otra de las expositoras principales durante la inauguración del evento, el martes 22 de junio.

Rönnlund diseñó la interfaz de usuario del famoso programa de gráfico de burbujas animado Trendalyzer, el cual ayuda a comprender mejor las tendencias globales. Esta herramienta fue adquirida por Google y es actualmente utilizada por millones de estudiantes en todo el mundo. Además, junto con los otros cofundadores de Gapminder, escribió el libro ‘Factfulness’; que ofrece una investigación sobre los diez instintos que distorsionan nuestra perspectiva del mundo y que nos impiden verlo como es en realidad.

“En realidad muchas cosas están mejorando en el mundo, pero no somos capaces de ver que estas tendencias avanzan de manera lenta”, dijo Rönnlund. “Debemos tener una perspectiva del mundo basada en hechos, y tenemos que recordar que es necesario actualizar siempre esta visión, porque el mundo cambia, y también la realidad”.

Fotógrafo profesional, cineasta y ex fotoperiodista de National Geographic, Dewitt Jones ha realizado una carrera contando historias a través de imágenes y ha viajado por el mundo con la misión de encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Gracias a los cautivadores relatos y fotografías que Jones compartió, mostró que al cambiar de lente se puede cambiar de vida.

“Vivimos tiempos turbulentos y las olas de cambio parecen amenazar incluso nuestra propia supervivencia. Por lo que, ¿tu perspectiva del mundo qué te permite ver?”, preguntó Jones durante su exposición. “¿Observas un mundo oscuro y de colores borrosos, donde las ilusiones desaparecen en la distancia; un mundo donde ni siquiera vale la pena esforzarse para alcanzar objetivos? ¿O tu perspectiva te permite ver un mundo todavía lleno de belleza, alegría y posibilidades?”

Durante la primera jornada de la Conferencia de Ideas de Alltech ONE se reconoció a los ganadores del 2020 del Premio Innovación y Calidad en Periodismo Agropecuario de la Red CALC y Alltech. En su novena edición, esta distinción que destaca los mejores trabajos periodísticos de los comunicadores de los países hispanohablantes de América Latina, enfocados en los agronegocios, premió a la periodista chilena Sofía Neumann Olavarría por su artículo ‘5 innovaciones chilenas que impactarán a la industria agrícola’ y a su colega ecuatoriano Nicolás Gómez Bernal por su investigación ‘RAZA 4 une a los países latinoamericanos en defensa de sus plantaciones’.

“Queremos destacar que durante estos años este concurso ha sido testigo de cómo el periodismo de innovación en el sector agroalimentario se ha ido consolidando en América Latina”, señaló Francisco Contardo Morandé (miembro de la Red-CALC y parte del jurado de esta edición). “Asimismo, estamos constatando cada vez más el interés y la participación de más periodistas y una mayor especialización, así como con nuevos medios apoyando la tecnología”.

Entre las conferencias magistrales, las sesiones foco bajo demanda y los talleres en vivo de Planeta de Abundancia; que se presentarán en esta semana en la Conferencia de Ideas de Alltech ONE, se incluyen:

Martes 22 de junio

8:30 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Conferencias magistrales:

Dr. Mark Lyons, Presidente y CEO de Alltech.

Anna Rosling Rönnlund, Vicepresidenta y Jefa de diseño y experiencia de usuario de Gapminder, y coautora de ‘Factfulness’.

Dewitt Jones, fotógrafo profesional, cineasta y ex fotoperiodista de National Geographic.

10:30 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos):

Disponibilidad del contenido de las sesiones foco bajo demanda.

11:00 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Talleres en vivo de Planeta de Abundancia:

Las inexactitudes del documental ‘Seaspiracy: La pesca insostenible’.

Premiando la sostenibilidad.

Ideas para el pensamiento.

¿Dónde está la carne?

Miércoles 23 de junio

9:00 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Conferencias magistrales:

David McWilliams, Economista y Profesor del Trinity College Dublin.

Dra. Ruth Oniang’o, Presidenta de la Asociación Sasakawa de África, Profesora de Nutrición, y ex Miembro del Parlamento de Kenia.

11:00 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Talleres en vivo de Planeta de Abundancia:

Cuidando tu salud cognitiva.

No lo desechemos.

Encuentra tu historia.

Jueves 24 de junio

9:00 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Conferencias magistrales:

Shirzad Chamine, CEO de Positive Intelligence, Inc.

Dr. Mark Lyons, Presidente y CEO de Alltech.

11:00 a.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Talleres en vivo de Planeta de Abundancia:

Innovando desde dentro.

La sostenibilidad ‘De la granja a la mesa’.

La historia de dos políticas climáticas.

1:00 p.m. (hora del Este de los Estados Unidos). Taller de Planeta de Abundancia con Shirzad Chamine:

Explore su inteligencia positiva.

A lo largo de esta edición de la Conferencia de Ideas de Alltech ONE, más de 70 charlas estarán disponibles bajo demanda que explorarán los desafíos y oportunidades que se presentan en los sectores de la acuacultura; el ganado de carne; los negocios; los cultivos; el ganado de leche; los equinos; la salud y el bienestar; las mascotas; los cerdos; y las aves.

Asimismo, las inscripciones para acceder a la Conferencia de Ideas de Alltech ONE permanecerán abiertas, ofreciendo al público un acceso permanente a todo este contenido bajo demanda (incluyendo las conferencias magistrales y las sesiones foco) hasta abril de 2022.

Además, las personas inscritas en la Conferencia de Ideas de Alltech ONE podrán participar de forma virtual de muchas formas en el evento: ya sea a través del ONE FUNdraising Run (la carrera de 5 km virtual de ONE), el Centro de Ideas de Alltech o las clases de coctelería dirigidas por expertos. Asimismo, todos están invitados a compartir sus experiencias en ONE en las redes sociales utilizando el hashtag #ONEBigIdea.

Para más información sobre la Conferencia de Ideas de Alltech ONE y para inscribirse, se puede visitar one.alltech.com.