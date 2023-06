Brasil alcanzó los 145 mercados internacionales de exportación para sus productos avícolas

Fuente: wattagnet.com

En el último informe anual 2023 de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), Riccardo Santin, presidente de la asociación, señala que, en 2022, los costos del maíz, la soja, los materiales de embalaje, la electricidad y el biodiesel alcanzaron niveles récord. Junto a estas dificultades para los productores, el impacto de la pandemia continuó afectando el consumo de los consumidores durante todo el año. La nota positiva la dio el haber alcanzado los 145 mercados de exportación del país en donde realmente se disparó la demanda de pollo brasileño y otras carnes de ave.

Producción de pollo

La producción de pollo en Brasil se situó en 14,52 millones de toneladas métricas (TM) en 2022, un aumento de casi el 1,37 % con respecto a la cifra de 2021 de 14,32 millones de TM. La producción total de carne de pollo tuvo un valor de R $ 112,1 mil millones (US $ 22,54), frente a los R $ 108,9 mil millones de 2021, un aumento del 2,9%.

El mercado interno absorbe el 66,8% de la producción de carne de pollo del país. El consumo se ha mantenido relativamente estable durante la última década, alcanzando un mínimo de 41,1 kg per cápita en 2016. 2021 marcó un punto alto, con un consumo per cápita que alcanzó los 45,6 kg. En 2022, disminuyó ligeramente a 45,2 kg.

Exportaciones de pollo

Si bien el consumo per cápita en su mercado interno puede haber decepcionado un poco el año pasado, no se puede decir lo mismo de las exportaciones. Con la interrupción de los mercados internacionales como resultado de la influenza aviar y la guerra en Ucrania, la demanda de exportaciones fue alta y, por valor, las exportaciones de carne de pollo de Brasil alcanzaron los US$ 9.700 millones, un aumento del 26,56 %.