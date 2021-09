Brasil: el pollo representará 51% del consumo total de carnes en el 2022

Fuente: AviNews

De acuerdo con el último reporte del USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) se espera que en el año 2022, el consumo de carne de pollo en Brasil alcance los 10,54 millones de toneladas, representando 51% del consumo total de carnes en el país. La previsión de crecimiento del consumo se basa en las perspectivas de una mejor situación de la economía doméstica, en la reanudación del trabajo y las actividades escolares en forma presencial.

Asimismo, se espera que el crecimiento en el consumo de pollo sea impulsado por un cambio inducido por la pandemia en dirección a la compra de fuentes de proteínas más baratas, principalmente pollo y huevos. La carne bovina continúa siendo la fuente de proteína preferida por la mayoría de los brasileños, pero está cada vez más fuera del alcance de los ciudadanos de ingresos medios y bajos.

El precio del pollo durante el 2021 se ha mantenido, hasta el momento, como el más asequible de los tres tipos principales de carne. En junio de 2021, los consumidores domésticos vieron aumentar los precios minoristas del pollo en un promedio del 19,77% para el pollo entero y del 18,46% para los cortes de pollo.

El regreso de las actividades presenciales en las escuelas del país también debería impulsar el consumo de carne de pollo en los próximos meses, ya que la proteína es ampliamente utilizada en la alimentación escolar en todo el país. Según el USDA, Brasil debería cerrar el 2021 con un consumo de 10,29 millones de toneladas, cifra 3% superior que el año pasado.

Precios

Se espera que los precios de la carne de pollo se mantengan elevados hasta fines de 2021 y el año siguiente. Desde enero hasta mediados de agosto de 2021, el precio promedio del pollo refrigerado fue de R$ 7,37 (US$ 1,38) por kilo y un récord de R$ 8,37 (US$ 1,56) por kilo, a mediados de agosto. A modo de comparación, en 2020, el precio récord había sido de R$ 6,51 (US$ 1,26) por kilo.

Este aumento significativo en los precios del pollo refrigerado y congelado es el resultado de una mayor demanda global e interna, de una menor oferta y de un notable aumento en el costo de la ración animal. Como resultado de costos de producción más altos y de los precios al consumidor más elevados, los productores comenzaron a controlar la cantidad de oferta en el mercado interno, reflejando también un fortalecimiento de los precios internos.

Demanda global

Según el USDA, Brasil cerrará el 2021 con 4,05 millones de toneladas de exportaciones de pollo para el mundo, enviando más del 28% de toda su producción. Vale destacar que las estimaciones del USDA no incluyen las patas de pollo, a diferencia de las estadísticas oficiales brasileñas, ya que no existe un código HS designado para las patas de pollo en Brasil.

Las exportaciones de carne de pollo también continuarán beneficiándose de la moneda local (real) devaluada, que perdió un tercio de su valor con el inicio de la pandemia y ha luchado por recuperar terreno desde entonces. El Banco Central de Brasil (BCB) espera que el tipo de cambio se mantenga en 5 reales (R$) por dólar estadounidense en 2021 y 2022.