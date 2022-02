Estados Unidos: detectan gripe aviar letal en granja avícola con más de 1,2 millones de aves

Fuente: Reuters

Una granja avícola comercial en Delaware que tiene más de 1,2 millones de aves ha sido afectada con el virus de la gripe aviar altamente letal, así lo informó el secretario de Agricultura de Delaware, Michael Scuse.

El brote eleva el número total de aves de corral comerciales de EE. UU. afectadas por la enfermedad, que ya suman alrededor de 1,65 millones en las últimas dos semanas.

Todas las aves de la granja infectada en el condado de New Castle, Delaware, serán sacrificadas para detener la propagación de la enfermedad y no ingresarán al sistema alimentario, dijeron los funcionarios estatales, además informaron que los productos avícolas aún son seguros para comer y que los humanos no están en riesgo.

La granja intervenida, ha sido infectada con un tipo de gripe aviar H5 altamente patógena, que causa una alta mortalidad en las aves de corral. Es la misma cepa confirmada recientemente en operaciones avícolas comerciales en Indiana y Kentucky y en aves silvestres.

El brote de Delaware es el primer caso del estado de gripe aviar altamente patógena en una granja avícola comercial desde 2004, dijeron las autoridades. No se sabe exactamente cómo se infectó la granja, dijo el secretario de Agricultura de Delaware, Michael Scuse, en un comunicado, sin embargo, se cree que las aves silvestres llevaron el virus a América del Norte, ya que estaba muy extendido en Europa, Asia y África.

Mientras tanto, en el estado de Indiana, los funcionarios informaron, el último miércoles 23 de febrero, de un presunto brote de gripe aviar altamente patógena en una quinta granja comercial de pavos. Como medida de prevención, se sacrificaron unas 36.000 aves en la granja, lo que elevó el número total de pavos afectados en Indiana a casi 155.000 desde el 8 de febrero.