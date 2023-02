Huevos: creciente demanda plantea el nuevo reto avícola global al 2030

Fuente: Avicultura

El suministro de alimentos para una población mundial en crecimiento es uno de los grandes retos para las próximas décadas. Un problema particular será producir suficientes proteína, especialmente de origen animal. La carne y los huevos son, además de la leche, las fuentes más valiosas para la nutrición humana.

En este trabajo se presentará una proyección del desarrollo de la producción de huevos entre 2020 y 2030.

El reto de alimentar a una población mundial en crecimiento

El desarrollo de la población mundial y las condiciones sociales y económicas cambiantes tendrán un impacto decisivo en la demanda de alimentos. El aumento previsto del consumo per cápita de productos de origen animal por la ampliación de la escala media en los países en desarrollo dará lugar a una demanda creciente. La pregunta es si y cómo se puede producir esta demanda.

Entre 1960 y 2020, la población mundial aumentó de 3,0 a 7,8 mil millones o en un 157 %. Entre 2020 y 2050 se espera otro crecimiento de 2 mil millones (figura 1). A este aumento, África contribuirá con 1.100 millones, Asia con 650 millones y América Central y del Sur con 110 millones. La mayor parte del umbral y los países en desarrollo se encuentran en estos tres continentes, lo que ilustra de manera impresionante el reto de la seguridad alimentaria futura.

Los países africanos y asiáticos juntos compartirán el 86,4% en el aumento de la población mundial entre 1960 y 2050 (figura 2) e incluso el 87,5% en las próximas tres décadas. Si no será posible producir suficientes alimentos, las hambrunas y la migración humana de regiones con un suministro insuficiente de alimentos a regiones con un exceso de oferta pueden ser la consecuencia. Los huevos desempeñarán un papel importante en la seguridad alimentaria, no solo por su valor nutricional excepcional, sino también por la falta de barreras religiosas con respecto al consumo, así como por un coste de producción comparativamente bajo a causa de la buena conversión alimenticia de las gallinas ponedoras.

Diferencias en la dinámica de producción a nivel continental

Entre 1960 y 2020, la producción mundial de huevos aumentó de 33,6 a 87,6 millones t o en un 160,7%. Solo la producción de carne de aves domésticas creció más rápida. Se espera que el desarrollo dinámico continúe durante la próxima década. La tabla 1 muestra que el 76,6% del crecimiento proyectado en la producción de huevos se producirá en los países en desarrollo, documentando el importante papel que estos desempeñarán en la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo. Y en la siguiente década casi 4,3 millones t más de huevos se producirán en los países en desarrollo que en los países desarrollados.

Un análisis más detallado a nivel de continentes revela diferencias considerables en los niveles de crecimiento absolutos y relativos (figura 2 y tabla 2)

Fig. 2. Proporción de los continentes en el crecimiento global de la población humana entre 1960 y 2060 (A.S. Kauer, en base a UN World Population Prospect 2020)

Tabla 1. Cambios en la producción global de huevos entre 2020 y 2050, según el nivel de desarrollo de los países, t (*)

Status de desarrollo 2020 2025 2030 Aumento Absoluto % Países desarrollados 64.385,9 66.958,9 70.527,9 6.142,0 9,5 Países en desarrollo 23.200,5 22.243,3 25.976,0 1.875,5 8,1 Total 67.586,4 91.902,2 95.603,8 8.017,5 9,2

(*) FAO

Tabla 2. Desarrollo proyectado de la producción mundial de huevos entre 2020 y 2030, por continentes, miles t (*)

Continentes / Años 2020 2025 2030 Aumento Absoluto % África 3.196,9 3.460,2 3.724,1 527,1 16,5 Asia 55.804,4 57.562,9 60.328,5 4.524,1 8,1 Europa 11.360,5 12.926,2 12.324,7 964,2 8,5 América del Norte 7.182,2 7.579,4 7.521,0 737,8 10,3 América Central y del Sur 5.685,7 10.196,7 10.885,8 1.200,1 12,4 Oceanía 355,7 387,9 419,9 64,2 18,0 Total mundial 87.586,4

(*) FAO

De los 95,6 mill. t de huevos que se proyectan para 2030 (tabla 2), 60,3 mill., el 63,1% será aportado por los países asiáticos, seguidos de los países europeos con 12,3 mill.. t el 12,9%. En el crecimiento absoluto de 8.0 mill. t, Asia producirá 4,5 millones. T, que representan el 56,4%. El aumento absoluto de América Central y del Sur se prevé de 1,2 mill.. t y el de Europa de 964.200 t.

Pero una mirada más atenta a los niveles de crecimiento relativos presenta una imagen diferente. Aquí, Oceanía se encuentra en una posición superior con un 18,0%, casi el doble del promedio mundial, seguida de África con un 16,5% y América Central y del Sur con un 12,4%. Para América del Norte se proyecta un aumento relativo de solo el 10,3%. La figura 3 documenta la contribución cambiante de los continentes al volumen de producción mundial entre 2020 y 2030. Asia y Europa perderán su papel, mientras que África, así como América Central y del Sur.

Fig. 3. Proporción de los distintos continentes en las producciones mundiales de huevos en 2020 y 2030 (A.S. Kauer, en base a OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030)

Los países asiáticos dominarán la dinámica de la producción de huevos

El desarrollo futuro de la producción de huevos no solo dependerá del aumento de la población sino también de la dinámica del consumo per cápita. Las perspectivas de la OCDE y la FAO proyectan sólo un crecimiento menor del consumo mundial per cápita de 10,50 kg a 10,53 kg en la década analizada.

En la tabla 3 se muestran los cambios previstos para determinados países con un consumo per cápita bajo o alto. Una comparación de la composición y la clasificación revela algunas ideas interesantes. La amplia brecha entre Etiopía con un consumo per cápita de solo 0,40 kg y México con 23,82 kg no solo refleja el estado de desarrollo de los países, sino también la disponibilidad de huevos y su papel en la nutrición humana.

En varios países, el consumo disminuirá debido a una producción estable y un rápido crecimiento de la población (Turquía, Irán); en otros, aumentará considerablemente a pesar del crecimiento de la población (Colombia, Vietnam e India). En Japón, la producción de huevos disminuirá a pesar de un creciente consumo per cápita debido a la disminución de la población. En China, el consumo per cápita se mantendrá estable en un nivel alto y el aumento de la producción de huevos refleja la dinámica de la población.

La tabla 4 presenta el desarrollo proyectado de la producción de huevos entre 2020 y 2030 en los diez países con mayor volumen de producción ($).

Tabla 3. Desarrollo del consumo de huevos per cápita en algunos países entre 2020 y 2050, kg/año (*) (&)

Países con bajo consumo 2020 2030 Etiopía 0,39 0,40 Nigeria 1,61 2,02 India 3,32 3,42 Pakistán 3,47 3,88 Egipto 3,47 4,00 Turquía 4,79 4,48 Filipinas 4,56 5,01 Irán 5,98 5,76 Vietnam 4,93 6,11 Indonesia 6,30 7,33

Países con alto consumo 2020 2030 Méjico 23,54 23,82 China 23,83 23,80 Japón 21,74 22,24 Rusia 18,34 20,22 Argentina 18,40 19,46 Ucrania 12,10 17,27 Corea Rep. 16,42 16,59 EE.UU. 17,05 17,88 Nueva Zelanda 14,51 15,31 Colombia 12,58 14,74

(*) OECD-FAO Agricultural Outlook)

(&) N. de la R.: De España nada se indica, aunque los datos más recientes (MAPA, 2021) muestran un consumo “aparente” de 14,1 kg anuales per cápita (equivalente a 222 unidades de 63,5 g)

($) La previsión OECD-FAO hasta 2030 no prevé el desarrollo de la producción d huevos a nivel de los países integrantes de la UE-27. Para la década analizada se prevé un aumento desde 6,3 hasta 6,8 millones, mientras que el consumo per cápita aumentaría de 13,8 a 15,1 kg.

Un análisis detallado del ranking de los países y la dinámica esperada entre 2020 y 2030 revela algunos cambios interesantes (figura 4). Se espera que India reemplace a Estados Unidos en el segundo lugar y aumente su volumen de producción en casi 2 millones de t. Japón será el único país con una disminución de la producción. Los niveles de crecimiento relativo más altos se prevén para India, Pakistán e Indonesia. En 2030, los diez países líderes compartirán el 69,5% en la producción mundial de huevos, un 1,1% menos que en 2020. Al aumento total del volumen de producción mundial, los seis países asiáticos que se muestran en la tabla 4, contribuirán con el 40,7%.

Fig. 4. La cambiante contribución de los 10países líder mundiales en la producción de huevos en 2020 y 2030 (A.S. Kauer, en base a OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030)

Tabla 4. Desarrollo previsto de la producción mundial de huevos entre 2020 y 2030 en los 10 países con el mayor volumen de producción, miles t (*)

Países / Años 2020 2025 2030 Aumento Absoluto % China 34.400,0 34.085,8 34.953,1 527,1 16,5 India 5.571,9 6.597,2 7.493,0 1.021,1 4,5 Estados Unidos 6.554,8 6.874,3 7.161,7 605,9 9,3 Méjico 3.028,1 3.193,6 3.349,0 320,9 10,6 Brasil 2.853,2 2.977,8 3.106,3 253,1 8,9 Rusia 2.601,1 2.715,2 2.823,7 222,6 8,6 Indonesia 2.192,2 2.439,8 2.661,4 469,2 21,4 Japón 2.671,5 2.616,3 2.556,4 -115,1 -4,3 Tailandia 1.111,2 1.155,4 1.178,6 67,4 6,1 Pakistán 915,1 1.030,3 1.168,5 253,4 27,7 Total 10 países 61,799,1 63.685,7 66.451,7 4.652,5 7,5 Total mundial 87.586,4 91.202,2 95.603,9 8.017,5 9,2

(*) OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2021-2030)

La dinámica proyectada tendrá impactos en la participación de los países individuales en el volumen mundial de producción de huevos (figura 4). China perderá un 2,7% de su participación en 2020, mientras que India ganará un 1,4%. La contribución de los seis países asiáticos disminuirá del 53,6% al 52,3%. Sin embargo, seguirán dominando la producción mundial de huevos en 2030.

Resumen y perspectivas

Este análisis muestra que la seguridad alimentaria es un desafío reto para las próximas décadas. Los huevos jugarán un papel importante en el suministro futuro de alimentos debido a su alto valor nutricional. Son una importante fuente de proteínas no solo para los países desarrollados, sino en particular para aquellos en vías de desarrollo debido a la excelente conversión alimenticia de las gallinas ponedoras, lo que origina unos menores costos de producción en comparación con la carne roja.

En sus Perspectivas Agrícolas, la OCDE-FAO predice un aumento de la producción mundial de huevos en 8,0 millones de t entre 2020 y 2030. A este crecimiento, los países asiáticos aportarán 4,5 millones t o el 56,4% y también dominarán en el futuro la dinámica de la producción de huevos. El mayor crecimiento absoluto se proyecta para la India con 1,9 millones. t, seguido de Estados Unidos y China. De los principales países productores de huevos, solo Japón enfrentará una disminución en el volumen de producción. La situación de la seguridad alimentaria seguirá siendo crítica en la próxima década en África, ya que solo el 6,6% de la producción mundial de huevos tendrá lugar en este continente (Autor: HANS-WILHEM WINDHORST).