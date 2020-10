Mejora de la producción y calidad de huevos con la suplementación de la pared celular de levadura

Escribe:

Liliana Borges y Melina Bonato

I&D, ICC Brazil

La producción de gallinas ponedoras ha alcanzado altos niveles de productividad, resultado de innovaciones tecnológicas en el sector, y constante evolución en áreas específicas como la genética, la nutrición y la salud. Esta alta demanda es impulsada continuamente por la creciente demanda de los consumidores de huevos, que buscan cada vez más productos de buena calidad, vinculados a los aditivos naturales en las dietas, la salud y el bienestar animal.

La alta producción de gallinas ponedoras, está sujeta a desafíos que pueden interferir directamente con la salud intestinal y la inmunidad, haciéndolos susceptibles a los efectos nocivos de bacterias patógenas, micotoxinas, estrés ambiental, etc., que puede influir negativamente en la productividad y la calidad del huevo. Las toxinas y micotoxinas de las bacterias pueden estar presentes en algunos órganos y alterar el metabolismo, causando problemas de salud al ave y contaminando los huevos, siendo un problema de seguridad alimentaria.

Integridad intestinal, es un indicador de la eficiencia de la barrera protectora formada por el tracto gastrointestinal, que impide la translocación paracelular de compuestos no deseados como toxinas y patógenos desde el lúmen intestinal hasta la lámina propia, y posteriormente al torrente sanguíneo. Por lo tanto, cuanto menos permeable sea la barrera de la mucosa, menor será el paso de estos compuestos. En este contexto, el efecto de MOS en la aglutinación de las bacterias patógenas orientará la contribución con la mejor integridad de las vellosidades, es decir, la permeabilidad intestinal será reducida, favoreciendo una barrera protectora contra las bacterias y micotoxinas en el torrente sanguíneo.

Los β-glucanos, proporcionan inmunomodulación de las respuestas innatas del sistema inmune por medio de la estimulación de la producción de citoquinas que desencadena un aumento en las células fagocíticas (también llamadas células presentadoras de antígenos). Este estímulo promueve una respuesta más rápida y eficiente del sistema inmunológico animal innato y específico. Los β-glucanos también pueden unir micotoxinas por enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Walls.

Los aditivos para raciones a base de levadura son una alternativa natural, segura y beneficiosa para la producción de la industria de huevos. Está científicamente comprobado, que estos aditivos tienen una acción efectiva contra bacterias patógenas y micotoxinas, principalmente debido a la presencia de β-glucanos y MOS en su pared celular.

La suplementación de la pared celular de levadura, se ha utilizado como una alternativa a los antibióticos promotores del crecimiento después de que fueran planteadas preguntas sobre el uso de niveles subterapéuticos de antibióticos y el potencial de desarrollar resistencia microbiana.

Aunque no hubo muchos estudios relacionados a los efectos de la pared celular de la levadura con la calidad del huevo y el desempeño de las gallinas ponedoras, son conocidos los resultados de sus acciones beneficiosas sobre varios parámetros de la producción animal, especialmente en pollos. Un estudio realizado en Koiyama, et al. (2018) demostró que la suplementación de la pared celular de levadura tuvo efectos beneficiosos en el desempeño productivo de las gallinas ponedoras y mejoró la calidad interna y externa del huevo (Cuadro 1). Las gallinas ponedoras alimentadas con una dieta suplementada con 450 ppm de pared celular de levadura mostraron un mejor desempeño productivo que otros tratamientos (Cuadro 1).

La suplementación de la pared celular de levadura en todas las dosis, fue capaz de mejorar la altura de la albúmina y la unidad de Haugh (P<0,05) en huevos. Los mayores espesores de cáscara de huevo fueron obtenidos en los huevos de gallinas alimentadas con la dieta con 450 ppm de la pared celular de levadura que en el tratamiento control, sin embargo, no difirieron significativamente de los de las gallinas alimentadas con los otros tratamientos (Cuadro 2).

La suplementación con la pared celular de levadura no mejoró el color de la yema. La fuerza fue numéricamente mayor a 450 ppm y el porcentaje de huevo no vendible mejor a 900 ppm de suplementación en la pared celular de levadura; sin embargo, no fueron encontrados efectos significativos del tratamiento (P>0,05) (Cuadro 2).

Un programa de manejo que incluya una nutrición equilibrada, reducción de factores de estrés, buenas prácticas de manejo/administración, vacunas, buenas condiciones sanitarias y bienestar animal puede mejorar significativamente la producción y la calidad de los huevos.

La adición de aditivos para raciones, que actúan modulando la microbiota, disminuyendo la contaminación por patógenos, modulando las respuestas inmunes, uniendo micotoxinas y manteniendo la integridad intestinal, dará fuerzas al animal para luchar mejor contra los desafíos y ofrecer un producto final seguro para los clientes.

