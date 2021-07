Proteína de origen animal en la formulación de la dieta avícola

Autor: Samuel Alcalde Tuesta

Ingeniero zootecnista

Jefe de Investigación y desarrollo de ALIMENCORP

Introducción

En la industria avícola, la alimentación de las aves juega un rol importante en la producción sostenida de carne de pollo y huevos de gallinas ponedoras para consumo humano, además tiene un gran impacto sobre el costo de producción. El alimento debe ser diseñado técnicamente, tomando en cuenta los principios de la formulación de una dieta balanceada. En este proceso se da prioridad a cuantificar y definir los aportes de nutrientes y energía a través de la gestión de la densidad nutricional de la dieta. Sin embargo, también se deberá optimizar la combinación de ingredientes alimenticios selectos, para el aporte de energía y nutrientes en las cantidades y relación correcta.

En términos de eficiencia técnica y económica, como base de productividad y rentabilidad, la dieta debe ser formulada considerando algunos criterios, en base a las evidencias, respecto a la selección y niveles de uso de los ingredientes alimenticios respectivos, para una máxima respuesta productiva y económica, es decir debe ser formulada científicamente. En este contexto, este artículo trata de fundamentar y explicar de manera puntual los criterios y beneficios de incluir una fuente de proteína animal como ingrediente clave en las dietas balanceadas, como complementación a la fuente vegetal, lo que permite una respuesta eficaz y efectiva.

Desde el punto de vista de la nutrición proteica, una dieta balanceada bien formulada debe hacerse con los perfiles de aminoácidos correctos, relación de los aminoácidos esenciales a no esenciales adecuados y máxima biodisponibilidad y digestibilidad ileal, para lo cual se debe reevaluar y seleccionar los ingredientes y combinaciones que van en esa dirección. La evaluación y selección de una fuente de proteína animal como ingrediente en la dieta balanceada debe demostrar en primer lugar su seguridad desde el punto de vista de inocuidad para el bienestar animal y calidad de la carne de pollo y huevo, luego un efecto favorable sobre la respuesta animal y una máxima eficiencia económica basado en un alto índice de la tasa de retorno de lo invertido, lo que cumplirá con las exigencias a nivel de campo, relacionado a eficiencia, eficacia y efectividad.

Antecedentes

En el proceso de formulación de la dieta balanceada, para la -evaluación y selección de un ingrediente alimenticio hay una regla clásica referencial, que considera aspectos de calidad y valor nutricional, disponibilidad y precio del ingrediente. Es común, la dependencia del uso de ingredientes tradicionales más baratos.

Las fuentes de proteína, generalmente son ingredientes costosos. Desde el punto de vista nutricional y económico, el uso adecuado de fuentes de proteínas es esencial en todos los sistemas de alimentación, y el uso innecesario aumenta el costo de producción (Beski et al., 2015).

Al evaluar, para seleccionar una fuente de proteína animal, se debe considerar los aportes y digestibilidad de aminoácidos esenciales limitantes antes que el nivel de proteína per se, ya que el requerimiento real de las aves son los aminoácidos. Por otro lado, en vista de su alta velocidad de crecimiento de los pollos de engorde, así como persistencia y longevidad de postura (90- 100 semanas de edad) en las gallinas de postura, demandan unos mayores requerimientos de energía, aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes, así como una mejor calidad de los ingredientes.

En la formulación de la dieta de pollos de engorde, es necesario elegir ingredientes para maximizar la disponibilidad de nutrientes, en lugar de simplemente alcanzar los niveles de energía o aminoácidos.

La proteína para dietas animales proviene principalmente de dos fuentes diferentes: proteína animal y vegetal.

Las proteínas vegetales como la harina de soya (SBM), se usan ampliamente en todo el mundo como fuentes de proteínas de buena calidad para las dietas de los animales. Aunque ampliamente utilizado, la SBM es limitante en metionina.

Las proteínas de origen animal suelen ser altamente digeribles y tienen un perfil nutricional que coincide estrechamente con las necesidades de aminoácidos esenciales de las aves y cerdos en crecimiento.

La proteína animal se puede obtener de muchas fuentes diferentes (Eagleson, 2014). Debido a su deficiencia en algunos aminoácidos, las proteínas vegetales generalmente requieren una fuente suplementaria de aminoácidos u otras fuentes de proteínas como la proteína animal.

Las proteínas vegetales son generalmente más baratas que las proteínas animales; sin embargo, existe una limitación en su uso debido a su contenido de factores antinutricionales (FAN) (Beski et al., 2015).

Un estudio de Ojewola et al. (2005), encontraron que la ausencia de proteína animal en la dieta pudo haber causado la depresión obtenida en las aves alimentadas con la dieta sin esta fuente, ya que obtuvo significativamente, el más bajo peso vivo. Es una confirmación del hecho de que la inclusión de proteínas animales en la ración de pollos de engorde es un requisito necesario. Estos investigadores consideran que la calidad nutritiva de las raciones a base de harina de soya mejoró mediante la inclusión de varias fuentes de proteínas animales en la ración de pollos de engorde y que es necesario complementar las raciones a base de cereales con una proteína animal de alta calidad. Sin embargo, las fuentes vegetales contienen numerosos FAN, son de menor calidad proteica, tienen una digestibilidad más baja y un valor biológico más bajo que las fuentes de proteínas animales (Liener, 1980; Tacon, 1992).

Las dietas formuladas con proteínas vegetales posiblemente sean nutricionalmente inferiores a las dietas con proteínas animales (PA), y los pollos de engorde alimentados únicamente con proteínas vegetales responderán negativamente.

Un estudio muestra que los pollos de engorde alimentados con dietas con fuente de PA tuvieron un rendimiento comparativamente mejor, en términos de ingesta de alimento, aumento de peso vivo y tasa de conversión alimenticia que aquellos alimentados con dietas con fuente de PV. Esto puede deberse a una mayor digestibilidad ileal de proteínas y un mejor desarrollo óseo en las primeras dietas que en la última. (Hossain et al., 2013).

Factores de valor

Inocuidad de la fuente de proteína animal.

Lo más importante es que se debe asegurar que las fuentes de proteína animal a ser utilizadas, es su inocuidad, que deben ser exentas de contaminantes físico, químicos y microbiológicos o residuos por debajo de los límites permisibles en la alimentación animal, que pudieran afectar la respuesta animal, calidad del producto terminado y salud del consumidor.

Las proteínas animales están bien balanceadas en términos de AAE que son necesarias para el crecimiento y desarrollo corporal, pero son caras para la producción comercial de pollos de engorde. Por lo tanto, generalmente se usan para complementar el balance de aminoácidos en las dietas en lugar de principal fuente de proteínas. También se tiene en cuenta la preocupación asociada con la transmisión de enfermedades a partir de productos de origen animal. En general, la calidad de las fuentes de proteínas animales depende de la composición de la materia prima utilizada.

Es importante que los productos de origen animal provengan de plantas formales y que cuenten con sus respectivos permisos sanitarios y certificaciones como El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria.

En el se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de producción, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control tendentes a asegurar la inocuidad.

Complementariedad de fuentes de proteína animal y vegetal.

Actualmente, la principal fuente de aminoácidos que se está utilizando en las dietas avícolas es la torta de soya. La soya contiene diferentes factores antinutricionales que afectan a las aves.

La soya posee una cierta cantidad de factores antinutricionales, como la aglutinina de soya, los inhibidores de la proteasa de soya, las proteínas alergénicas de soya, etc. (Wang et al., 2014), de igual o mayor efecto son los PNAs. Es bien conocido que un buen tratamiento con calor, reduce grandemente los factores antinutricionales propios de la soya, lo contrario y con efectos muy perjudiciales, es que dicho procesamiento no sea adecuado. Sin embargo, una soya bien procesada por métodos convencionales, aún mantiene niveles de PNAs de importancia, que según estudios y dependiendo de varios factores estos niveles encontrados pueden ser mayores a 20%.

Por lo tanto, una primera recomendación es optimizar el nivel de inclusión de torta de soya convencional en la dieta que no afecte negativamente la respuesta animal.

Entre algunas fuentes de origen animal podemos citar, harina de pescado, harina de carne, harina de carne y huesos, harina de pollo, harina de plumas hidrolizadas, entre otros.

Estos alimentos no solo proporcionan proteínas, sino que también sirven como buenas fuentes de minerales como el fósforo disponible, vitaminas, niveles moderados de energía y otros factores nutricionales. Sin embargo, cada uno de estos alimentos proteicos debe usarse solo en una cantidad específica en la dieta y, por lo tanto, debe mezclarse con otras fuentes de proteínas. Esto ayudará a lograr la concentración de proteína objetivo con un mejor perfil de aminoácidos, y también aliviará gran parte de los problemas de producción y salud que pueden surgir del uso de una sola fuente de proteína por encima del nivel recomendado (Salah Esmail, 2016).

Para mejorar el rendimiento, también ha habido cierto interés en sustituir parte de la SBM en dietas para aves con productos animales.

La suplementación de fuentes de proteínas animales puede mejorar considerablemente los parámetros de rendimiento con respecto a las dietas estándar. Sin embargo, esto puede deberse a la alta concentración de AAE o puede deberse al menor porcentaje de carbohidratos no digeribles presentes en SBM (Firman y Robbins, 2004). Es necesario incluir una o más de estas fuentes de proteínas animales en las dietas de pollo. Los subproductos se han utilizado para alimentar animales no rumiantes (Moritz y Latshaw, 2001).

Digestibilidad de las fuentes de proteína vegetal y animal.

En la elección de un ingrediente, desde las diversas fuentes de proteína animal, antes que el nivel de proteína cruda que posee, es más importante considerar su contenido de aminoácidos esenciales limitantes, biodisponibilidad y digestibilidad.

Los suplementos proteicos de origen animal se obtienen de operaciones de procesamiento, envasado de carne, procesamiento de aves y aves de corral, procesamiento de leche y lácteos, y procesamiento de pescado y pescado (Denton et al., 2005). Estos subproductos se caracterizan por su alto contenido de proteínas y energía de buena calidad, perfil de AAE razonable y la ausencia de fibra cruda y otros FAN en su composición (Konwar y Barman, 2005).

Conclusiones

La elección de una fuente de proteína de origen animal a utilizar como ingrediente en la formulación de dietas balanceadas para aves, debe garantizar que ha sido obtenido bajo un procesamiento tecnificado adecuado y muy bien controlado, que asegure biodisponibilidad de sus nutrientes, sin alterar o afectar su valor nutricional, asegurar su inocuidad y otras características importantes de calidad. La inclusión de una fuente de proteína de origen animal de buena calidad en una dieta balanceada, bajo el principio de complementación nutricional vegetal animal, contribuye a potencializar los aportes nutricionales y biodisponibilidad, especialmente de aminoácidos de la dieta. Los nutrientes en general, especialmente los aminoácidos, de una fuente de proteína de origen animal de buena calidad, se caracterizan por una más alta digestibilidad lo que mejora la valoración nutricional y efectividad de la dieta balanceada. La inclusión de una fuente de proteína de origen animal de buena calidad con buen perfil de AAE limitantes en una dieta balanceada, permite gestionar con mayor eficiencia la reducción de excesos de sustratos nitrogenados y otros componentes indigestibles, evitando un desbalance de la microbiota intestinal y mejorando la salud intestinal. Las fuentes de proteína de origen animal de buena calidad contienen péptidos y nucleótidos con función bioactiva para mejorar inmunidad, salud intestinal y respuesta productiva. La inclusión de una fuente de proteína de origen animal de calidad en la dieta reduce los niveles de factores antinutricionales, especialmente PNAs y proteínas antigénicas, al reducir el nivel de inclusión de torta de soya. Se debe optimizar la inclusión de las fuentes de proteína de origen vegetal en la dieta balanceada para aves, especialmente torta de soya, que debe ser reducida a un nivel aceptable complementando con una fuente de proteína de origen animal de alta calidad especialmente en las etapas pre iniciales. La inclusión de una fuente de proteína de origen animal de calidad en la dieta, debe demostrar una alta eficiencia económica, cuantificado con un ROI aceptable a nivel de la granja comercial.

Fuente: Criterios para la selección de una fuente de proteína de origen animal en la formulación de una dieta balanceada para maximizar productividad y rentabilidad avícola.

Elías Salvador T., PhD-Profesor investigador RENACYT-FMVZ-UNICA-Consultor en nutrición avícola-PRONUTRI