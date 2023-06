Avisur: el precio de los huevos continuará alto durante el año

Fuente: RPP

El precio del pollo se reduce, pero el de los huevos no, y es probable que siga aumentando hasta fin de año, según explicó Alex Jerí, representante de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), a RPP Noticias.

Jerí mencionó que los productores no pueden recuperarse de la crisis económica causada por factores como el contrabando de huevos, la pandemia y el aumento en el precio del maíz y la soya debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto impide que reinviertan en la reposición de las gallinas ponedoras.

“Todos tienen una población menor que antes, y aunque la venta deja un margen, todos tienen deudas que deben pagar, lo que impide que podamos invertir porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, puntualizó.

Desde el 2020 hasta la actualidad, la población de gallinas ponedoras ha disminuido en un 35 %, lo que ha generado una oferta insuficiente de huevos para satisfacer las necesidades del mercado, lo que repercute en los precios. Jerí precisó que debería haber entre 25 y 26 millones de gallinas ponedoras, pero solo hay 21 millones.

Actualmente, el precio del kilo de huevos en granja oscila entre S/ 8.6 y S/ 9. La semana pasada estuvo entre S/ 0.20 y S/ 0.30 céntimos menos. Estos valores son variables y también varían según el tamaño y el peso de los productos avícolas.

Vacunación contra la gripe aviar en gallinas ponedoras

La gripe aviar también influye en la producción de huevos, ya que las gallinas ponedoras de las granjas sin autorización de funcionamiento otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) no están siendo vacunadas.

Estas granjas representan el 40 % de la población de gallinas ponedoras en el país y, al no estar vacunadas, representan un riesgo de contagio para las demás gallinas.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en Lima el precio del pollo ha llegado a S/ 9.38, el precio más bajo en lo que va del año. Sin embargo, Jerí afirma que la caída se debe al mayor peso del ave y no a la cantidad.

“Cuando el peso es mayor, el precio debe bajar porque no hay forma de mantenerlo en la granja. El promedio del pollo macho es de 3 kilos, y no puede seguir en la granja ya que implica gastos alimentarlo, pero los huevos se pueden almacenar. No creo que la baja del pollo dure mucho”, explicó Jerí.