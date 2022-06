*Por la Dra. Sara Reichelt, Directora de Bienestar Animal y Sostenibilidad de Aviagen Norteamérica

La Dra. Sara Reichelt, Directora de Bienestar Animal y Sostenibilidad de Aviagen Norteamérica, ha dedicado su carrera a una causa que le apasiona: la mejora continua del manejo y los cuidados que llevan a mayores niveles de salud y bienestar de las aves, lo que va de la mano de la sostenibilidad. En enero de este año, en la International Production and Processing Expo (IPPE) en Atlanta, Sara ofreció una presentación titulada: “There are no finish lines in animal welfare” (“No hay líneas de meta en el bienestar de los animales”), y en este artículo explica la historia y el razonamiento detrás de este tema.

¿Qué es el bienestar animal?

El término “bienestar animal” hace referencia al estado físico, mental y emocional del animal en su conjunto. Significa asegurar que se atienden todas las necesidades del animal, lo que incluye su alimentación, ingesta de agua, refugio, entorno y salud mental. Si bien nunca podremos conocer el verdadero estado mental o emocional de un ave, al satisfacer todas las necesidades físicas del ave, estamos trabajando para promover un estado mental y emocional positivo. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés) considera que un animal goza de un buen estado de salud si está “sano, cómodo, bien alimentado, es capaz de expresar comportamientos innatos, y no sufre dolores, miedo ni angustia”. En Aviagen, este es el estado de bienestar animal que nos esforzamos por conseguir.

¿Dónde comenzó todo?

El concepto de bienestar animal no es algo nuevo. Aunque no sabemos en qué momento comenzó a utilizarse con exactitud, la primera referencia histórica se remonta al año 800 a. e. c. en la India, cuando la Doctrina Ahimsa introdujo la Pashu Ahimsa, que es la idea de la no violencia hacia todos los seres vivos. Más tarde, en una cultura diferente en el año 530 a. e. c., el filósofo griego Pitágoras, del que muchos estudiantes de matemáticas han oído hablar, enseñó la filosofía de ser amable con los animales. Si avanzamos hasta los tiempos modernos, las Cinco libertades a las que todavía adscribimos hoy se escribieron por primera vez en el Informe Brambell en 1965, y en 1994 se introdujeron los Cinco Dominios del Bienestar Animal (nutrición, entorno, salud, comportamiento y mentalidad) para ayudar a guiar el bienestar animal. Por lo que, como se puede ver, así como no hay líneas de meta, tampoco hay un comienzo claro. El bienestar animal siempre ha sido y será importante para las sociedades por una variedad de razones.

La importancia del manejo

El Grupo Aviagen ha hecho de la “importancia de la gestión y del manejo” uno de sus cinco compromisos corporativos principales, y con buen motivo. Según el Comité para el Bienestar de Animales de Granja (FAWC, por sus siglas en inglés), el manejo es el factor que más influye en el bienestar de los animales de granja. Los tres elementos básicos de manejo son el conocimiento sobre cría animal, las habilidades para la cría animal y las cualidades personales. El tercer elemento básico tiene que ver con la afinidad y la empatía con los animales, la dedicación y la paciencia. No se trata necesariamente de una habilidad que pueda enseñarse, sino de una pasión natural y amor por los animales, y es una cualidad que Aviagen busca al momento de contratar personas que cuiden de sus aves. Entre los cuidadores de nuestros animales se encuentran nuestros productores avícolas, el equipo de vacunación y muchos más, quienes dedican su tiempo y energía para garantizar que las aves se crían de una manera que favorezca su bienestar.

Función de la innovación y la investigación

La industria está evolucionando a un ritmo asombroso, y las innovaciones del sector siguen el ritmo de esa evolución. Se están produciendo muchos avances emocionantes: desde tecnologías para medir y predecir comportamientos y enfermedades en la granja, y análisis de imágenes por resonancia magnética de huevos para mejorar la salud de los pollitos, hasta el sexado in ovo de embriones utilizando imágenes hiperespectrales. Históricamente, la compañía de genética Aviagen ha hecho uso de las tecnologías, lo que ha marcado una verdadera diferencia en la salud y el bienestar de las poblaciones de aves de corral para carne. Por ejemplo, las tomografías computadas y las mediciones con oxímetros ofrecen una gran cantidad de datos sobre las características de salud para reforzar los criterios de selección, con el fin de mejorar el estado físico del esqueleto/las piernas y la función cardiovascular de las aves, lo que influye en su bienestar y viabilidad. Las metas amplias y balanceadas de selección genética de Aviagen abarcan más de 50 características, y muchas de ellas se relacionan con la salud y el bienestar.

De la mano de la sostenibilidad

Es lógico que el bienestar del ave y la sostenibilidad estén estrechamente conectados. Los estudios que realizamos comprueban una y otra vez que las aves que están bien cuidadas (con un refugio seguro y de temperatura y atmósfera controladas, una nutrición bien equilibrada, agua limpia y acceso a una excelente atención veterinaria) producen una gran variedad de beneficios para la sostenibilidad. De este modo, la eficiencia alimenticia es superior, y las aves tienen una mayor viabilidad, un rendimiento de carne más alto y un mejor rendimiento reproductivo: características que benefician a la sostenibilidad económica de los productores, así como a nuestro planeta.

Nos hacemos responsables

¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto por nuestras aves? Como mencioné anteriormente, con las “cualidades personales” adecuadas, los avicultores desarrollan instintos que les permiten saber cuándo sus aves están prosperando y cuándo necesitan más atención. Ellos saben observar los Indicadores Clave de Bienestar (KWI, por sus siglas en inglés), como el del consumo de alimento y agua, la calidad del aire y de cama, y el aumento de peso diario.

Más allá de estos controles rutinarios, es importante reconocer el valor de las auditorías de bienestar realizadas por auditores certificados. En Aviagen Norteamérica, como parte de nuestro programa formalizado de auditorías de bienestar a nivel global, las parvadas se someten a auditorías oficiales tanto internas como externas por parte de un organismo certificado de forma rotativa. Muchos de nuestros empleados tienen certificaciones profesionales de auditores de animales, y en 2020 iniciamos una capacitación virtual interna para que los empleados tengan la oportunidad de comprender mejor el panorama completo de lo que significa el bienestar. El objetivo de esta capacitación es ayudar a la gente a sentirse más cómoda con el “qué” y el “porqué” del bienestar animal. Es importante que los miembros de nuestro equipo no solo realicen buenas prácticas para el bienestar animal, sino también que entiendan de qué se trata.

Además de capacitaciones detalladas, Aviagen ha tomado medidas decisivas para mostrar nuestro compromiso con el bienestar aviar. Hemos designado un Especialista en el Cumplimiento de Normas para el Bienestar y un Director de Bienestar y Sostenibilidad para Norteamérica. Nuestros especialistas en bienestar de Norteamérica tienen reuniones rutinarias con los equipos de producción y de la planta de incubación para garantizar que se cumplen y exceden los estándares. Un desarrollo reciente que queremos continuar es el de los paneles para el bienestar en los que participan nuestros directivos. Estos reflejan el compromiso de nuestros líderes en toda la compañía, a la vez que se incluye a todos los empleados de Aviagen Norteamérica en la conversación.

En el Grupo Aviagen a nivel mundial, un equipo clave de especialistas locales en bienestar y especialistas globales se reúne con frecuencia con la supervisión de nuestros directivos globales de bienestar y sostenibilidad del Grupo Aviagen, Anne-Marie Neeteson y Tim Burnside. El Equipo Global de Bienestar Animal trabaja en conjunto bajo su dirección para reforzar nuestro programa de bienestar, y desarrollar y alcanzar nuestros altos estándares de bienestar en todo el mundo.

El futuro del bienestar

«Con todo lo que hemos conseguido, de ninguna manera hemos acabado, porque, como mencioné antes, ¡no hay líneas de meta cuando se trata del bienestar! Tenemos trabajo que hacer para fortalecer la cultura de bienestar de nuestra compañía y nuestra industria. Debemos participar del crecimiento con nuestra comunicación y transparencia, y a la vez seguir teniendo una mentalidad abierta y aprovechar las nuevas investigaciones y tecnologías. El bienestar animal no es un destino. Es un viaje en continua evolución que emprenden personas para las que marcar la diferencia en pos del bienestar del ave y la sostenibilidad para las generaciones actuales y futuras se ha convertido en su carrera profesional», enfatiza la Dra. Sara Reichelt.